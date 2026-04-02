Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
LWSPA M-V: Erlass einer Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich um den Buckelwal
Waldeck/LWSPA MV (ots)
Mit Wirkung vom 02.04.2026 hat das LWSPA MV eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese ist hier einsehbar: https://www.polizei.mvnet.de/
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