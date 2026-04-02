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Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Erlass einer Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich um den Buckelwal

Waldeck/LWSPA MV (ots)

Mit Wirkung vom 02.04.2026 hat das LWSPA MV eine Allgemeinverfügung erlassen. Diese ist hier einsehbar: https://www.polizei.mvnet.de/

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
PHKin Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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  • 30.03.2026 – 00:05

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