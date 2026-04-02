LWSPA M-V: Erlass einer Allgemeinverfügung für den wasserseitigen Bereich um den Buckelwal

Waldeck (ots) - Am 29.03.2026 sollte eine Ausflugsfahrt des Fahrgastschiffes "Mönchgut" mit Fahrgästen zu den Kreidefelsen von Rügen starten. Gegen 11:30 Uhr wurde im Zuge der Vorbereitungen für das Ablegen von der Seebrücke Göhren/Rügen weißer Rauch aus dem Abluftschacht auf der Backbordseite bemerkt. An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt 24 Fahrgäste und 5 Besatzungsmitglieder. Alle Fahrgäste wurden nun ...

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