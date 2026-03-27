Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Bootsmotor von einem Grundstück in Zemitz entwendet - Präventionshinweis der Wasserschutzpolizei

Waldeck (ots)

Am 25.03.2026 teilte ein 59-Jähriger Usedomer der WSPI Wolgast den Diebstahl seines Außenborders in Zemitz mit. Derzeit noch unbekannte Taverdächtige verschafften sich augenscheinlich in der Zeit vom 18.03.2026, 15:30 Uhr bis 25.03.2025, 11:00 Uhr Zugang zu einem mit Maschendrahtzaun gesicherten Grundstück in Zemitz (Lkr. Vorpommern-Greifswald). Die Täter montierten den 50-PS- Motor der Marke Honda vom Heckspiegel des Bootes ab. Dabei entstand ein Stehlschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sowie ein Sachschaden am Boot von ca. 200 Euro. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast sowie die Kriminalpolizei ermitteln wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen für den o.g. Tatzeitraum oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, um Mitteilung an jede Polizeidienststelle. Darüber hinaus steht die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de für Hinweise zur Verfügung. Im Hinblick auf die aktuelle beginnende Wassersportsaison bittet die Wasserschutzpolizei MV darum, Boote, Bootszubehör und Bootsmotoren gegen Diebstahl zu sichern. Nutzen Sie zudem die Beratungsangebote der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Landespolizei MV.

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