Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Frühlingsanfang und Saisonstart - saisontypische Einsätze der Wasserschutzpolizei MV

LWSPA MV (ots)

Frühlingshafte Temperaturen am vergangenen Wochenende lockten die ersten Bootsnutzer auf die Küsten- und Binnengewässer in Mecklenburg-Vorpommern. Für die Wasserschutzpolizei zeigte sich ein saisontypisch leicht höheres Einsatzaufkommen, wobei zwei Vorfälle die Polizeibeamten zusätzlich beschäftigten:

1. Sportbootunfall im Hafen Kirchdorf/Insel Poel

Am Samstag, den 21.03.2026, kam es gegen 13:30 Uhr im Hafen von Kirchdorf/Insel Poel zu einem Bootsunfall. Ein 64jähriger Bootsführer wollte mit seinem 13-m-Sportboot zu einem anderen Liegeplatz im Kirchdorfer Hafen verlegen. Aufgrund eines technischen Defektes konnte der Bootsführer den Motor nicht rechtzeitig stoppen und kollidierte mit einem festgemachten weiteren Sportboot. Das festgemachte Boot wurde durch die Kollision leicht beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Schaden am beschädigten Boot wird nun in einer Werft begutachtet. Die Wasserschutzpolizei Wismar nahm entsprechende Ermittlungen auf.

2. Verstoß gegen das Befahrensverbot der Wasserstraße im Nationalpark Jasmund

Am Freitag, den 20.03.2025, erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Sassnitz gegen 12:00 Uhr Kenntnis von einem Sportboot, das sich unberechtigt auf der Wasserstraße des Nationalparks Jasmund aufhielt und somit gegen die Nationalparkbefahrensverordnung-NPBefVMVK verstieß. Außerdem war der Schiffsführer des 7-Meter-Bootes per Funk nicht zu erreichen. Die eingesetzten Beamten der WSPI Sassnitz konnten Boot und Bootsführer im Hafen Lauterbach antreffen und überprüfen. Die WSPI Sassnitz nahm mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf (u.a. Verstoß gegen die o.a. Befahrensverordnung, Verstoß gegen die Seeschifffahrtsstraßenordnung).

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