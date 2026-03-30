Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Brand auf dem Fahrgastschiff "Mönchgut"

Waldeck (ots)

Am 29.03.2026 sollte eine Ausflugsfahrt des Fahrgastschiffes "Mönchgut" mit Fahrgästen zu den Kreidefelsen von Rügen starten. Gegen 11:30 Uhr wurde im Zuge der Vorbereitungen für das Ablegen von der Seebrücke Göhren/Rügen weißer Rauch aus dem Abluftschacht auf der Backbordseite bemerkt. An Bord befanden sich zu diesem Zeitpunkt 24 Fahrgäste und 5 Besatzungsmitglieder. Alle Fahrgäste wurden nun aus Sicherheitsgründen von Bord gebeten und die Feuerwehr alarmiert. Durch die Besatzung des Schiffes wurde Rauch im Maschinenraum sowie ein Feuer im Bereich des Abluftschachtes festgestellt. Löschversuche der Besatzungsmitglieder mittels Pulverlöscher blieben erfolglos. Daraufhin wurde die Kraftstoffzufuhr zu den Maschinen geschlossen und mittels bordeigener Löschanlage der Maschinenraum mit Kohlendioxid geflutet. Der Brand konnte damit gelöscht werden. Zu einem Austritt von Fremdstoffen kam es nicht. Es wurden ebenso keine Personen verletzt. Durch die in Kenntnis gesetzte Dienststelle für Schiffsicherheit wurde ein Weiterfahrverbot für das Fahrzeug ausgesprochen, die einmalige Verholung mit Schlepperhilfe zu einer Werft wurde genehmigt. Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch eine Bootsbesatzung der Wasserschutzpolizei. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

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