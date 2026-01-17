Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der B420 bei Meisenheim ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit drei verletzten Personen. Der 23-jährige Unfallverursacher aus dem Kreis Mainz missachtete von der K66 kommend die Vorfahrt eines auf der B420 fahrenden bevorrechtigten PKW. Infolge der Kollision wurden die 43-jährige Fahrzeugführerin des bevorrechtigten PKW, sowie die beiden Mitfahrer im PKW des Unfallverursachers, leicht verletzt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war bei keiner der drei verletzten Personen erforderlich. Der Unfallverursacher selbst blieb gänzlich unverletzt. An beiden unfallbeteiligten PKW entstanden massive Blechschäden, weshalb ein Abschleppdienst die Fahrzeuge bergen musste. Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet. |hil

