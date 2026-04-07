Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Wasserschutzpolizei Rostock und DGzRS sichern treibendes Segelboot auf der Warnow

Rostock (ots)

Am Ostermontag, den 06.04.2026 wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock gegen 10:00 Uhr ein treibendes Segelboot gemeldet. Das Boot drohte trotz ausgebrachtem Anker weiter unkontrolliert in Richtung Warnowfahrwasser zu treiben. Personen waren nicht an Bord. Die WSPI Rostock informierte sofort die von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, sowie die Verkehrszentrale Warnemünde. Die Rettungsleitstelle See der DGzRS alarmierte den Seenotrettungskreuzer "Arkona" der DGzRS-Station Warnemünde. Dessen Besatzung konnte mit dem Tochterboot "Caspar" das treibende Sportboot in Schlepp nehmen und an einen sicheren Liegeplatz verbringen. Der Eigner des Segelbootes wird durch die WSPI Rostock über den Notfall informiert. Die Wasserschutzpolizei prüft weiterhin, ob Ordnungswidrigkeiten im Sinne der Seeschifffahrtsstraßenordnung vorliegen.

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