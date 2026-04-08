Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Frachtschiff läuft im Greifswalder Bodden (Hafen Vierow) auf Grund - WSPI Wolgast nimmt Seeschiffsunfall auf

Vierow (ots)

Am 07.04.2026 wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast in den frühen Morgenstunden gemeldet, dass es zu einem Schiffsunfall in der Nähe des Hafens Vierow (Greifswalder Bodden) gekommen sei. Ein unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrender unbeladener Frachter kam im Flachwasserbereich beim Einlaufen in den Hafen Vierow von der Route ab und setzte mit der Steuerbordseite auf Grund. Der achtköpfigen Besatzung gelang es, das Schiff im weiteren Verlauf selbständig frei zu bekommen. Es wurden keine Personen- oder Sachschäden verursacht. Betriebsstoffe traten ebenfalls nicht aus. Seitens der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation (BG Verkehr) wurde eine Festlegeverfügung ausgesprochen. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer leitete die WSPI Wolgast im Rahmen der Schiffsunfallaufnahme ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

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