Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Sachbeschädigung an einem Rasentraktor - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten bereits am Mittwoch, 29.04.2026 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:25 Uhr einen Rasentraktor in der Straße Käppelematten auf der Rasenfläche Höhe Hausnummer 15.

Die Unbekannten durchschnitten sämtliche Kabel im Bereich des Benzintanks und Luftfilter. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise auf die Täterschaft liegen derzeit nicht vor.

Gesucht werden Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise auf die Täterschaft geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel. 07631/17880 zu melden.

RM / PK

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