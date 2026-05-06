Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: 19-Jähriger gewürgt und ausgeraubt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, soll es gegen 00:30 Uhr zu einem Angriff auf einen 19- Jährigen in der Bergseestraße gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer den 19-Jährigen angegriffen und in den "Schwitzkasten" genommen haben. Die beiden Angreifer sollen Zigaretten erbeutet haben. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet oder Verdächtiges in der Bergseestraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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