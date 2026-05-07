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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Kompletträder von Fahrzeug entwendet - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Freiburg-Altstadt: Im Zeitraum von Samstag, 02.05.2026, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 03.05.2026, 20:00 Uhr, wurden die vier Kompletträder eines Audis entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt am Schlossbergring abgestellt. Die bislang unbekannte Täterschaft demontierte die Räder vom Fahrzeug und stellte dieses auf Backsteine. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761/882-4221 zu melden.

js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Johannes Saiger
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 1012
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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