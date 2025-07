Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Jetski auf Anhänger gestohlen

Waren (ots)

Am 08.07.2025 um 06:25 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren ein Diebstahl in der Warendorfer Straße gemeldet. Demnach haben bislang unbekannte Tatverdächtige einen Maschendrahtzaun des dortigen Grundstückes in der Tatzeit vom 07.07.2025, 18:00 Uhr, bis 08.07.2025, 06:00 Uhr, mittels eines unbekannten Werkzeuges durchtrennt. In der weiteren Folge wurde ein Anhänger mit einem darauf befindlichem Jetski entwendet.

Der Anhänger sei von der Marke Glowacz in der Farbe schwarz. Bei dem schwarz-weißen Jetski handelt es sich um ein Seadoo GTX LTD 300 Audio.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise zu der Straftat in der Nacht von Montag zu Dienstag in der Warensdorfer Straße. Bei sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich unter der 03991-1760.

