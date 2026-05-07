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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Zell im Wiesental: Verkehrsunfall mit rund 25.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die B317 befuhr am Donnerstag, 07.05.2026 gegen 00.50 Uhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Opel Vivaro von Mambach kommend in Richtung Fröhnd. Zwischen Silbersau und der Abzweigung nach Unterkastel kam er vermutlich aus Unachtsamkeit, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach das Fahrzeug eine Schutzplanke und kam auf dem Dach liegend in einer Böschung zum Stillstand. Der 24-jährige Fahrer wurde nach aktuellem Stand nicht verletzt, vorsorglich aber durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die B317 musste auf dem Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Der Opel wurde durch das THW geborgen. Durch die Straßenmeisterei Schönau wurde die Fahrbahn gereinigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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