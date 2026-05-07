Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 05.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannter Art und Weise in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ludw.-Jahn-Straße. Unter anderem wurden Bargeld und elektronische Geräte entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

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