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Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Unbekannte entreißen 46-Jährigem Rucksack in der Schweriner Altstadt - Zeugen gesucht

Schwerin (ots)

Am 13. April gegen 14:40 Uhr sprach ein 46-jähriger Schweriner Polizeibeamte an, die sich im Rahmen des Marienplatzkonzeptes auf dem Marienplatz aufhielten. Er teilte mit, dass ihm wenige Minuten zuvor von unbekannten Tätern ein Rucksack entrissen worden sei, welche anschließend damit davongelaufen seien.

Nach ersten Erkenntnissen war der 46-jährige deutsche Geschädigte in der 3. Engen Straße in der Schweriner Altstadt in Richtung Mecklenburgstraße unterwegs, als ihm zwei unbekannte Personen den geschulterten Rucksack der Marke Eastpak in Camouflageoptik entrissen haben sollen. Als der Mann versuchte, den Rucksack festzuhalten, stürzte er und verletzte sich leicht an den Händen.

Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen konnte der Geschädigte nicht geben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern geben? Wer hat möglicherweise den beschriebenen Rucksack gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell

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