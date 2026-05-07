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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Einbrecher drangen am Mittwoch (6. Mai) zwischen 11.40 Uhr und 13.35 Uhr an der Kaphofstraße gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 07.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeugmaschinen aus Transporter entwendet

    Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Aus einem Transporter, der auf der Stephanusstraße abgestellt war, entwendeten unbekannte Personen zwischen Dienstagabend (5. Mai), 17.30 Uhr und Mittwochmorgen (6. Mai), 6.50 Uhr, mehrere Werkzeugmaschinen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 07.05.2026 – 13:00

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    Erkelenz (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (7. Mai) stahlen unbekannte Täter gegen 1.10 Uhr an der Gewerbestraße Süd vom Außenbereich eines Autohauses ein Kfz der Marke Toyota, an dem Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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