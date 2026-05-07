POL-HS: Verkaufsstand aufgebrochen

Kreis Heinsberg (ots) - Auf eine wieder aktuelle Betrugsmasche sind zwei Menschen im Kreis Heinsberg am Dienstag (5. Mai) nicht hereingefallen. Dennoch warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor. Angeblich medizinisches Personal ruft zumeist betagtere Menschen an und behauptet, dass ein naher Angehöriger lebensbedrohlich erkrankt ist und nun ein spezielles ...

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