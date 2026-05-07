POL-HS: Verkaufsstand aufgebrochen
Erkelenz (ots)
In der Viersener Allee hebelten Unbekannte die Eingangstür zu einem Verkaufsstand auf und entwendeten hieraus diverse Lebensmittel. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. Mai (Dienstag), 18.20 Uhr und dem 6. Mai (Mittwoch), 8 Uhr.
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