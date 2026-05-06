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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Einbrecher verschafften sich zwischen dem 4. Mai (Montag), 23 Uhr, und dem 5. Mai (Dienstag), 10.45 Uhr, am Lianenweg gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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