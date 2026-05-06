POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Hückelhoven-Kleingladbach (ots)
Einbrecher verschafften sich zwischen dem 4. Mai (Montag), 23 Uhr, und dem 5. Mai (Dienstag), 10.45 Uhr, am Lianenweg gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie jedoch keine Beute.
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