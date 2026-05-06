POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldfeucht (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (6. Mai) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 00.30 Uhr in ein an der Straße Mühlenweid gelegenes Einfamilienhaus ein, wendeten Gewalt gegen die Bewohner an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die Räuber etwa 40 Minuten im Haus auf und flüchteten danach mit Bargeld in unbekannte Richtung. Alle waren schwarz gekleidet und ...

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