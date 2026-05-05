Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeikontrollen in der Mainacht

Kreis Heinsberg (ots)

In der Nacht zum 1. Mai legte die Polizei Heinsberg, wie bereits im Vorfeld über Social Media angekündigt, ein Hauptaugenmerk auf die "rollenden Discotheken". Im Vorjahr kam es erstmalig zu einem erheblichen Beschwerdeaufkommen von Bürgerinnen und Bürgern, nachdem teilweise ganze Ortschaften von den mit großen Boxen ausgestatteten Musikanlagen regelrecht beschallt wurden. Die präventive und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit hat Wirkung gezeigt, da es im Vergleich zu den Vorjahren zu weniger anlassbezogenen Einsätzen gekommen ist. Insgesamt 50 Fahrzeuge wurden im gesamten Kreisgebiet einer Kontrolle unterzogen. In neun Fällen wurde die Losfahrt von stehenden Fahrzeuggespannen nach Feststellung verkehrsrechtlicher Verstöße untersagt und in weitern sieben Fällen die Weiterfahrt. Die Beamten fertigten entsprechende Strafanzeigen. Zwei Fahrzeugführer konnten zudem für die von ihnen geführten Gespanne keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt beendet. Gegen eine Person wurde zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. In Geilenkirchen kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person von einem Maiwagen stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

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