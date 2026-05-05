Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vermeintlicher Sicherheitsmitarbeiter der Bank betrügt Mann am Telefon

Wegberg (ots)

Am Samstag (2. Mai) erhielt ein Mann einen Telefonanruf eines angeblichen Sicherheitsmitarbeiters einer Bank. Der Unbekannte gab an, dass vom Konto des Wegbergers widerrechtlich Geld abgebucht wurde. Im Gespräch wirkte der Anrufer so überzeugend, dass er den 64-Jährigen am Telefon über eine Online-Banking-App führte und schließlich zu Abgabe einer Transaktionsbestätigung bewegen konnte. Erst später bemerkte der Mann, dass von seinem Konto ein mittlerer fünfstelliger Betrag abgebucht wurde. Daraufhin erstattete er eine Anzeige bei der Polizei.

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