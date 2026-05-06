Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ehepaar im Haus überfallen

Zeugensuche

Waldfeucht (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (6. Mai) drangen vier bislang unbekannte Täter gegen 00.30 Uhr in ein an der Straße Mühlenweid gelegenes Einfamilienhaus ein, wendeten Gewalt gegen die Bewohner an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die Räuber etwa 40 Minuten im Haus auf und flüchteten danach mit Bargeld in unbekannte Richtung. Alle waren schwarz gekleidet und maskiert. Wer hat im Tatzeitraum oder auch vorher verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Verbindung gebracht werden könnten? Wem sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Straße Mühlenweid aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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