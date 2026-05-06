Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind auf Fahrrad an Kreisverkehr angefahren

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Dienstagnachmittag (5. Mai) kam es an einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Der 11-Jährige überquerte mit seinem Fahrrad gegen 14.25 Uhr am Kreisverkehr Heinsberger Straße/An der Linde/Scheidehecke auf dem Radfahrerschutzstreifen die Heinsberger Straße. Hierbei touchierte ihn der Fahrer eines silberfarbenen Pkw der Marke Mercedes mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-), der die Heinsberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend befuhr. Der Junge kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt über die Heinsberger Straße fort und wird nun von der Polizei gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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