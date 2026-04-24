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POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Eschborn

Hofheim (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einer 15-Jährigen aus Eschborn

(ro)Die am Mittwoch, 22.04.2026, 13:56 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahdnung nach einer 15-Jährigen aus Eschborn wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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