PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrraddieb festgenommen+++Fahrrad aus Keller gestohlen+++Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen+++Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Fahrraddieb festgenommen,

Eschborn, Dörnweg, Dienstag, 21.04.2026, 07:45 Uhr bis 15:25 Uhr

(jk)Die Polizei hat am Dienstag einen Fahrraddieb in Eschborn festgenommen. Am Morgen stellte ein Jugendlicher sein Fahrrad am Fahrradständer der Schule im Dörnweg ab und sicherte es mit einem Schloss. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter brach das Schloss auf und entwendete das Fahrrad. Es konnte geortet werden. Im Rahmen der Fahndung erhielt die Polizei die Meldung, dass der Tatverdächtige von einem Angehörigen des Fahrradbesitzers samt Rad angehalten wurde. Die Beamten konnten den Jugendlichen festnehmen. Gegen 15-jährige Tatverdächtige wurde Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Fahrrad aus Keller gestohlen,

Kelkheim-Hornau, Gagernring, Montag, 20.04.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 21.04.2026, 09:00 Uhr

(jk)Aus dem Keller eines Mehrfamilien in Gagernring in Hornau wurde ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war im Kellerraum angeschlossen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt auf unbekannt Art und Weise. Im Fahrradkeller entwendeten sie neben dem Fahrrad zwei Fahrradhelme, ein Fahrradschloss und eine Fahrradtasche. Bei den Fahrrad handelt es sich um ein graues E-Bike, Marke "Cube" Model: Reaction Hybrid Pro 750 Allroa. Samt Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise zum vorliegenden Fall nimmt die Polizei in Kelkheim (06195 67490) entgegen.

3. Fenster eingeschlagen und Fahrzeug ausgeräumt, Bad Soden, Zum Quellenpark, Dienstag, 21.04.2026, 07.20 Uhr

(jk)Am Dienstagmorgen gegen 07.20 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines silbernen Audi A 3 ein. Das Fahrzeug war am Straßenrand der Straße "Zum Quellenpark" in Bad Soden geparkt. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug die Handtasche der Geschädigten sowie ein Tablet. Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise zum vorliegenden Fall nimmt die Polizei in Eschborn (06196 96950) entgegen

4. Kind bei Verkehrsunfall verletzt,

Kelkheim-Eppenheim, Rossertstraße, Dienstag, 21.04.2026, 18:35 Uhr

(jk)In Eppenheim wurde am Dienstag ein Kind bei einem Unfall verletzt. Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr gegen 18:35 Uhr mit seinem Auto die Rossertstraße, als plötzlich von rechts ein Kind die Fahrbahn überquerte. Das Kind lief zwischen zwei Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das Kind mit der rechten Fahrzeugfront an dessen linken Bein. Das Kind wurde beim Unfall verletzt. Die Eltern des Kindes waren vor Ort. Es wurde zur medizinischen Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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