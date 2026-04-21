PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kabel von Baustelle gestohlen +++ Diesel von Bagger abgezapft +++ Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hofheim (ots)

1. Kabel von Baustelle gestohlen,

Hochheim, Neckarstraße, Samstag, 18.04.2026, 19:00 Uhr bis Montag, 20.04.2026, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende haben Diebe Stromkabel einer Baustelle in Hochheim ins Visier genommen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen betraten die Unbekannten das Baustellengelände in der Neckarstraße und trennten dort mehrere Meter Kabel ab, mit denen sie anschließend unerkannt das Weite suchten. Bislang liegen keine Hinweise zu den Dieben vor.

Daher nimmt die Polizeistation Flörsheim Ihre Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Diesel von Bagger abgezapft,

Eschborn, Taunusblick, Festgestellt: Montag, 20.04.2026, 08:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte in Eschborn einen Bagger auf und entwendeten dessen Kraftstoff. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter eine Baustelle in der Straße "Taunusblick" auf und öffneten gewaltsam einen dort abgestellten Bagger. Aus diesem wurden dann rund 100 Liter Diesel abgezapft und damit die Flucht angetreten.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Radfahrer bei Unfall schwer verletzt, Eschborn, Steinbacher Stadtweg / In der Wolfslach, Montag, 20.04.2026, 17:30 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde ein Radfahrer in Eschborn in Folge eines Unfalls schwer verletzt. Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Radfahrer den Feldweg im Bereich des "Steinbacher Stadtwegs" und beabsichtigte in den Feldweg "In der Wolfslach" abzubiegen. Hierbei kam ihm ein 53-jähriger Rennradfahrer entgegen. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 45-Jährige den entgegenkommen Fahrer. Beide Radfahrer versuchten sich gegenseitig auszuweichen, wobei der ältere die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Rennrad entstand Sachschaden.

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