PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Portmonee aus Handtasche geklaut +++ freilaufender Kampfhund +++ Gefährliche Körperverletzung

Hofheim (ots)

+++

1. Portmonee aus Handtasche geklaut

Kelkheim, Am Marktplatz,

Freitag, 17.04.2026, 13:15 Uhr bis 13:30 Uhr

(ds) Auf dem Marktplatz in Kelkheim wurde einer Dame ihr Portmonee geklaut. Am Freitag, 17.04.2026 in den Mittagsstunden zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter das Portmonee aus der über der Schulter hängenden, aber offenstehenden Handtasche entnommen. Der Dieb ist nach der Tat unerkannt entkommen. Der Diebstahl trug sich zwischen der Taunusparkasse und dem REWE-Markt zu. Die Polizeistation in Kelkheim nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen.

+++

2. Freilaufender Kampfhund

Bad Soden Neuenhain, Königsteiner Straße,

Freitag, 17.04.2026, 18:25 Uhr

(ds) Eine Hundebesitzerin wurde durch einen freilaufenden Kampfhund in die Hand gebissen.

Am Freitagabend um 18:25 Uhr ist 23-jährige Frau mit ihrem Hund im Bereich der Königsteiner Straße in Bad Soden - Neuenhain spazieren gegangen. Ein freilaufender Hund kam auf die Spaziergängerin zugerannt und biss ihren Hund. Beim Versuch die beiden Hunde zu trennen, wurde die 23-Jährige in ihre rechte Hand gebissen. Erst nachdem die Frau mit einem Stock nach dem Hund schlug, ließ der Hund von ihr ab und lief davon.

Der Hund war ein American Pitbull mit hellbraunem, gepflegtem Fell und ungefähr kniehoch. Er trug kein Halsband oder eine sonstige Erkennungsmarke. Hinweise auf den Hundehalter bitte an die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0.

+++

3. Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

Eschborn-Süd, Bahnhofsvorplatz,

Samstag, 18.04.2026, 03:30 Uhr

(ds) Auf einen 27-jährigen Mann aus Eschborn wurde am Vorplatz des Bahnhofs Eschborn-Süd durch eine bislang unbekannte männliche Person eingestochen. Am Samstag in den frühen Morgenstunden erreichte die 3-köpfige Personengruppe mit dem Zug den Bahnhof Eschborn Süd. Auf dem Vorplatz sprachen sie den Täter an, der unvermittelt auf den 27-Jährigen mit einem Messer bewaffnet losging. Der Unbekannte fügte seinem Opfer vier Schnittwunden zu und flüchtete in Richtung Frankfurt Rödelheim.

Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- ca. 40 Jahre alt

- ca. 1,80 m - 2,00 m groß

- schwarze lange Haare

- schwarze Bekleidung

- auffallend ungepflegtes Erscheinungsbild

Gegen den Täter wird durch die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell