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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Hattersheim, Propsteistraße, Sonntag, 12.04.2026, 17:00 bis Donnerstag, 16.04.2026, 17:30 Uhr

(jk)In der Zeit von Sonntag bis Donnerstag wurde in Hattersheim-Eddersheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über eine hohe Mauer auf das Grundstück und begaben sich in das Objekt. Nach derzeitigem Stand wurde ein Motorradhelm und eine Motorradlederjacke entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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