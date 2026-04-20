PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt +++ Sexuelle Belästigung - Tatverdächtiger festgenommen +++ Bargeld aus Wohnung gestohlen +++ Haustür hält stand

Hofheim (ots)

1. Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt, Kelkheim-Hornau, Feldbergstraße, Samstag, 18.04.2026, 17:55 Uhr

(ro)Am Samstag kam es in Kelkheim-Hornau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Teenagern, bei der Pfefferspray eingesetzt wurde. Gegen 17:55 Uhr gerieten mehrere Kinder und Jugendliche in der Feldbergstraße in Streit. Im Verlauf einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jungen und einem Teenager sei diesem auch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Ernsthafte Verletzungen trug kein Beteiligter davon. Vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen hatten sich die Kontrahenten schon voneinander entfernt, die beiden Jungen waren nicht mehr vor Ort. Alle Beteiligten konnten inzwischen ermittelt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. Sexuelle Belästigung - Tatverdächtiger festgenommen, Hattersheim-Eddersheim, Bahnhofstraße, Samstag, 18.04.2026, 00:05 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in Hattersheim-Eddersheim einen Mann festgenommen, der zuvor eine junge Frau in der S-Bahn sexuell belästigt hatte. Die Frau war gegen 00:05 Uhr in der S-Bahn unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann unsittlich berührt wurde. Die 20-Jährige machte sich lautstark bemerkbar, sodass zwei Unbeteiligte zur Hilfe kamen und den Mann bis zum Eintreffen der Streife am Bahnhof Eddersheim festhielten. Der alkoholisierte 39-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

3. Bargeld aus Wohnung gestohlen,

Hattersheim-Eddersheim, Mönchhofstraße, Freitag, 17.04.2026, 07:30 Uhr bis 14:20 Uhr

(ro)Am Freitag haben Einbrecher Bargeld aus einer Wohnung in Hattersheim-Eddersheim gestohlen. Zwischen 07:30 Uhr und 14:20 Uhr näherten sich die Täter einem Mehrfamilienhaus in der Mönchhofstraße und hebelten die Terrassentür einer Wohnung auf. Im Inneren stießen sie bei ihrer Suche nach Wertvollem auf Bargeld. Samt Beute suchten sie anschließend das Weite. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch bitte unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 an die Polizei in Hofheim.

4. Haustür hält stand,

Schwalbach, Spessartstraße, Samstag, 18.04.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19.04.2026, 22:00 Uhr

(ro)Am Wochenende scheiterten Einbrecher beim Versuch, die Haustür eines Wohnhauses in Schwalbach gewaltsam zu öffnen. Die Täter näherten sich zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 22:00 Uhr dem Einfamilienhaus in der Spessartstraße. Sie setzten mehrfach an der Haustür an und wollten so ins Innere gelangen. Dies scheiterte, sodass die Unbekannten schließlich flüchteten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 an die Polizei in Eschborn.

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