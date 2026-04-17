PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in eine Wohnung +++ Fahrrad und Auto zusammengestoßen +++ Verkehrsunfallflucht +++ Fahrradfahrer leicht verletzt

Hofheim (ots)

1.Einbruch in eine Wohnung,

Schwalbach, Taunusstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(lr) Am Donnerstagnachmittag kam es in Schwalbach zu einem Wohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täterinnen gelangten zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Taunusstraße. Dort öffneten sie gewaltsam die Hauseingangstür und verschafften sich anschließend auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung. Diese wurde durchsucht, wobei die Täterinnen Schmuck entwendeten.

Auf der Flucht wurden die Täterinnen von einer Person beobachtet, wie sie von der Taunusstraße in die Schulstraße liefen. Anschließend fragten sie zwei weitere Passanten nach dem Weg zum S-Bahnhof Limes.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben:

Beide sind etwa 35 bis 40 Jahre alt und machten einen ungepflegten Eindruck. Eine Täterin ist etwa 1,80 m bis 1,85 m groß, hat lange dunkle Haare und war vollständig schwarz gekleidet. Sie sprach ausschließlich Französisch. Auffällig sind ihre stark beschädigten Zähne. Die zweite Täterin ist etwa 1,60 m groß und hat schulterlange schwarze Haare. Sie trug eine helle Stoff-Schultertasche.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

2.Fahrrad und Auto zusammengestoßen,

Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße, Donnerstag, 16.04.2026, 14:00 Uhr

(lr) Am Donnerstagmittag kam es in Hofheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 14:00 Uhr die Rudolf-Mohr-Straße in Richtung Hattersheimer Straße. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer war zeitgleich mit seinem weißen Mountainbike aus dem Richard-Zorn-Weg kommend in Richtung der Main-Taunus-Schule unterwegs. Der Fahrradfahrer querte den dortigen Fußgängerüberweg, was der Autofahrer zu spät bemerkte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.

Der 17-Jährige wurde hierbei leicht am Unterarm verletzt. Eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Es entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

3. Verkehrsunfallflucht,

Eschborn, Düsseldorfer Straße, Donnerstag, 16.04.2026, 17:15 Uhr

(lr) Am Donnerstagabend ereignete sich in Eschborn ein Auffahrunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr gegen 17:15 Uhr die Düsseldorfer Straße in Richtung Rahmannstraße. Aus bislang ungeklärten Gründen hielt der Fahrer an, woraufhin ein nachfolgender 55-jähriger Fahrer eines schwarzen Skoda Superb ebenfalls anhielt. Ohne ersichtlichen Grund setzte der unbekannte Fahrer sein Fahrzeug zurück und stieß mit dem dahinterstehenden Pkw zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung Mannheimer Straße davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein älteres weißes Wohnmobil handeln. Der Fahrer wird als männlich beschrieben. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

4.Fahrradfahrer leicht verletzt,

Eschborn, Unterortsstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 21:15 Uhr

(lr) Am frühen Donnerstagabend kam es in Eschborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Götzenstraße in Fahrtrichtung Unterortstraße. An der Einmündung zur Unterortstraße hielt er zunächst aufgrund eines "Vorfahrt gewähren"-Schildes an.

Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer mit seinem grauen Fahrrad der Marke Cube die Unterortstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Als der 26-Jährige in die Unterortstraße einfahren wollte, übersah er den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 36-Jährige stürzte hierbei und verletzte sich am rechten Knie sowie am linken Fuß.

Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

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