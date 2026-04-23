PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Leblose Person bei Wohnungsbrand aufgefunden

Hofheim (ots)

Leblose Person bei Wohnungsbrand aufgefunden, Kriftel, Im Engler, Mittwoch, 22.04.2026, 17:00 Uhr

(ro)Bei einem Wohnhausbrand in Kriftel ist am Mittwochnachmittag eine leblose Person aufgefunden worden. Gegen 17:00 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, da der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Engler" in Brand stehe. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person im Haus auf. Die Todes- sowie die Brandursache sind noch unklar, das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 50.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell