Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Feuerschein Kaiserstr.

Schwelm (ots)

Am Freitagabend (17.04.2026) um 21:58 Uhr wurde die Feuerwehr in die Kaiserstr. alarmiert. Dort meldeten Anwohner Feuerschein aus einem Gebäude.

Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden, im Freien hinter dem Gebäude wurde gegrillt und das Grillfeuer war durch die Fenster des Hauses zu sehen.

Die Feuerwehr war mit 7 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen vor Ort, alle anderen Kräfte konnten den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.

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