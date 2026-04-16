Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall Autobahnkreuz Wuppertal-Nord

Schwelm (ots)

Am Mittwochabend (15.04.2026) wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst um 19:51 Uhr zum Autobahnkreuz Wuppertal-Nord alarmiert. Dort war es im Kreuzungsbereich des Zubringers zur Autobahn 1 Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen, bei dem ein PKW auf der Seite liegen blieb. Aufgrund der unklaren Lage wurden umfängliche Kräfte zur Einsatzstelle entsendet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Personen bereits selbständig aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug befreit. Insgesamt wurden 2 Personen verletzt und vom Rettungsdienst und der Feuerwehr versorgt. Die Feuerwehr sicherte darüber hinaus die Einsatzstelle gegen Brandgefahren und den fließenden Verkehr ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Parallel waren auch Kräfte der Feuerwehr Wuppertal vor Ort, da sich die Einsatzstelle im Grenzbereich befand. Diese mussten aber nicht mehr eingreifen und konnten ihren Einsatz abbrechen.

Die beiden verletzten Personen wurden im Anschluss an die Erstversorgung in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzstelle wurde an die Autobahnpolizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 23 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa 70 Minuten beendet.

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