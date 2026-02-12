Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Unbekannter Stoffaustritt in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr Schwelm im Großeinsatz

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm ist derzeit in der Kaiserstraße im Einsatz. Gemeldet wurde ein Austritt eines unbekannten Stoffes im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses.

Vor Ort wurden die Einsatzkräfte von zwei Handwerkern in Empfang genommen, die den Austritt einer unbekannten Flüssigkeit festgestellt hatten. Beide klagten über Atemwegsreizungen.

Umgehend räumte die Feuerwehr das betroffene Gebäude und sperrte den Bereich gemeinsam mit der Polizei weiträumig ab. Die beiden verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Ein Trupp unter Chemikalienschutzanzug (CSA) ging zur Erkundung in den Keller vor. Dort konnten zwei Fässer mit einem Fassungsvermögen von jeweils 20 Litern ausfindig gemacht werden, von denen mindestens eines undicht war. Die Einsatzkräfte sicherten beide Gebinde in einem speziellen Überfass.

Die Feuerwehr bleibt weiterhin vor Ort, bis ein spezialisiertes Fachunternehmen die Einsatzstelle übernimmt. Zusätzlich unterstützt ein Fachberater ABC der Feuerwehr Hattingen die Maßnahmen vor Ort.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren zeitweise mit bis zu 24 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Die Kaiserstraße ist derzeit zwischen der Bahnhofstraße und der Gartenstraße teilweise gesperrt.

Alarmiert waren neben der hauptamtlichen Wache alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Schwelm sowie der Einsatzführungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell