Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Abschlussmeldung Gefahrguteinsatz Kaiserstraße in Schwelm

Schwelm (ots)

Der Einsatz in der Kaiserstraße für die Feuerwehr Schwelm ist beendet. Zusammen mit dem Fachberater ABC aus Hattingen und nach telefonischer Rücksprache mit der Analytischen Task-Force der Feuerwehr Dortmund (Fachstelle für die Untersuchung von chemischen Stoffen) wurden weitere Messungen im Gebäude durchgeführt.

Hierfür wurden zwei weitere Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug mit speziellen Messgeräten (ABC-Erkunderkraftwagen) aus Gevelsberg alarmiert. Die Messungen ergaben, dass die Wohnungen im Gebäude weiter genutzt werden können, der Keller allerdings weiterhin gesperrt bleiben muss.

Die Einsatzstelle wurde an den Verantwortlichen für das Gebäude übergeben mit dem Auftrag umgehend ein Fachunternehmen zu beauftragen, der die bereits ausgelaufenen Chemikalien aufnimmt und fachgerecht entsorgt.

Der Einsatz der Feuerwehr Schwelm konnte gegen 15:30 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Schwelm bedankt sich bei allen beteiligten Stellen für die gute Zusammenarbeit.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

