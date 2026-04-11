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Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Gasgeruch Sedanstr.

Schwelm (ots)

Am Freitagnachmittag (10.04.2026) um 17:44 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort Gasgeruch zu einem Mehrfamilienwohnhaus in die Sedanstr. alarmiert.

Vor Ort war es zu einem Defekt in einer Therme gekommen und es war unklar, ob Gas austrat. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Bereich mit Messgeräten, es konnte aber kein Erdgas detektiert werden. Der hinzugezogene Bereitschaftsdienst der AVU Netz überprüfte die Anlage ebenfalls. Die Heizung wurde außer Betrieb genommen und die Einsatzstelle an die Mieter der betroffenen Wohneinheit übergeben. Während des Einsatzes war die Sedanstr. vollständig gesperrt.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt und der so genannten Tagesmelderschleife, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung.

Während des laufenden Einsatzes wurde zusätzlich eine austretende Flüssigkeit aus einem abgestellten LKW gemeldet. Dieser wurde kontrolliert und Kleinstmengen einer Bohremulsion wurden mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Um die weiteren Arbeiten kümmerte sich der Spediteur, dem der LKW gehört. Hier war die Feuerwehr mit 2 Einsatzkräften des Löschzug Stadt und einem Kleineinsatzfahrzeug vor Ort. Die Einsatzstelle wurde an den Spediteur übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

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