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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kfz vor Autohaus gestohlen

Erkelenz (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (7. Mai) stahlen unbekannte Täter gegen 1.10 Uhr an der Gewerbestraße Süd vom Außenbereich eines Autohauses ein Kfz der Marke Toyota, an dem Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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