POL-HS: Kfz vor Autohaus gestohlen
Erkelenz (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (7. Mai) stahlen unbekannte Täter gegen 1.10 Uhr an der Gewerbestraße Süd vom Außenbereich eines Autohauses ein Kfz der Marke Toyota, an dem Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht waren.
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