POL-HS: Werkzeugmaschinen aus Transporter entwendet
Hückelhoven-Kleingladbach (ots)
Aus einem Transporter, der auf der Stephanusstraße abgestellt war, entwendeten unbekannte Personen zwischen Dienstagabend (5. Mai), 17.30 Uhr und Mittwochmorgen (6. Mai), 6.50 Uhr, mehrere Werkzeugmaschinen.
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