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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Radfahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Minden (ots)

(TB) Ein Fahrradfahrer fuhr in den Abendstunden des Samstags auf ein stehendes Auto auf. Nach der Kollision entfernte er sich. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann im Rahmen der Fahndung aufgreifen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine Mindenerin mit ihrem Renault gegen 22:35 Uhr die Lübbecker Straße stadtauswärts. In Höhe der Mindener Straße wollte die 62-Jährige nach links in die Selbige abbiegen. Hierzu hielt sie verkehrsbedingt an. Gleichzeitig befuhr ein Pedelecfahrer (26) die Lübbecker Straße ebenfalls stadtauswärts. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der Radler auf den stehenden Zoe auf. Hierdurch stürzte er auf die Straße und zog sich diverse Verletzungen zu.

Noch bevor die alarmierte Streifenwagenbesatzung eintraf, entfernte der Biker mit seinem defekten Drahtesel. Während Beamte den Unfall aufnahmen konnten weitere Einsatzkräfte den Flüchtigen aufgreifen. Hierbei konnten die Polizisten auch schnell den mutmaßlichen Fluchtgrund des Mindeners feststellen. Er war deutlich alkoholisiert, was durch einen Test bestätigt wurde. Im Rahmen der ambulanten Behandlung im Johannes-Wesling-Klinikum entnahm ein Arzt dem Mann auch eine Blutprobe.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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