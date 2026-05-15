Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vatertag verläuft zunächst ruhig

Minden-Lübbecke (ots)

(TB) Der Verlauf des diesjährigen Vatertags stellte sich für die Einsatzkräfte der Polizei zunächst als eher ruhig dar. Erst später mussten sie zu einigen zumeist alkoholbedingten Vorfällen ausrücken.

Auf der Königstraße in Minden gerieten gegen 19:50 Uhr fünf Männer in Streit. Aus einer aggressiven Grundstimmung von drei bisher Unbekannten heraus schlugen und traten sie zunächst auf einen Mann aus Rinteln ein. Der 25-Jährige zog sich eine Kopfverletzung zu und musste zwecks Beobachtung im Klinikum Minden verbleiben. Sein 26-jähriger Bekannter versuchte die Auseinandersetzung zu beenden und erlitt hierbei auch Verletzungen. Der Mindener konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnten die drei unbekannten Täter im Alter von circa 18 bis 20 Jahren nicht mehr aufgegriffen werden.

Gegen 22:30 Uhr entwickelte sich in der Innenstadt aus einer lautstraken Streitigkeit ein Handgemenge zwischen mehreren zum Teil untereinander bekannten Personen. Dies versuchte ein 19-jähriger Petershäger zu unterbinden. Hierbei traf ihn der Schlag eines ein anderen Petershäger (31). Der Jüngere erlitt dabei eine Verletzung und wurde mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt.

Auch in Bad Oeynhausen blieb es lange ruhig. Gegen 16:15 Uhr wurden die Beamten zu einer Streitigkeit in die Herforder Straße gerufen. Noch vor Eintreffen der Beamten geriet die verbale Auseinandersetzung aus dem Ruder und beide Beteiligte schlugen aufeinander ein. Hierbei traf ein 31-Jähriger aus Bad Oeynhausen seinen Kontrahenten mit einer Krücke. Dadurch zog sich der Bad Oeynhausener (32) leichte Verletzungen zu und wollte gegebenenfalls eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Ein Alkoholisierter sorgte gegen 21:00 Uhr mutmaßlich für eine kurzzeitige Gefahr für den Bahnverkehr, sodass die Züge auf Sicht fuhren. Es gab Hinweise, dass er sich am Nordbahnhof an den Gleisen aufhielt. Im weiteren Verlauf konnte der junge Mann stark alkoholisiert in einem Gebüsch im Bereich des Augustaplatzes aufgefunden werden. Er wurde an Angehörige übergeben.

Zudem kam es in der Innenstadt noch zu einer Körperverletzung. Auch randalierten einige Personen. Für drei endete der Abend zur Ausnüchterung im Mindener Gewahrsam. Zudem sprachen die Beamten neun Platzverweise aus.

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