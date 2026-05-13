Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Firmeneinbrüchen um Hinweise

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in zwei Firmen im Industriegebiet Eidinghausen eingebrochen. Dabei kam es zur Entwendung von Werkzeug sowie zum Diebstahl eines Mercedes Sprinters.

Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 7.15 Uhr Zutritt zum Gelände einer Maschinenbaufirma an der Straße "Moorwiese". Nach gewaltsamem Zutritt zu einer Fabrikationshalle, kam es unter anderem zum Diebstahl von Zerspanungswerkzeug sowie von anderen Metallwaren.

Nur unweit vom Tatort entfernt, schlugen Unbekannte zwischen Sonntag, 19.30 Uhr und Montag, 6.15 Uhr auch im Osterweg bei einer Firma für Rohrbau zu. Dort entwendeten die Täter diverse Werkzeuge aus den Firmenfahrzeugen, nachdem man zuvor ein Rolltor gewaltsam geöffnet hatte. Dabei kam es auch zum Diebstahl eines weißen Mercedes Sprinters, mit welchem das Diebesgut nach Annahme der Polizei abtransportiert worden sein dürfte.

Die Prüfung von Tatzusammenhängen ist Gegenstand der Ermittlungen. Diesbezüglich fragen die Ermittler der Kriminalpolizei: Wem sind verdächtige Handlungen oder Personen rund um die genannten Straßen zu den Tatzeiträumen aufgefallen. Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

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