Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach versuchtem Einbruch festgenommen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein zunächst Unbekannter wurde in den Nachmittagsstunden des Montags beim Einbruchsversuch in ein Büro vom Besitzer überrascht. Dem Täter gelang es zunächst zu fliehen. Im Zuge eines Folgeeisatzes konnte er dingfest gemacht werden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte der Betreiber eines Restaurants in der Vlothoer Straße kurz nach 17:00 Uhr verdächtige Geräusche an der Tür zu seinen Büroräumlichkeiten. Als der 41-Jährige dem auf den Grund ging, überraschte er einen Mann, der sich an dem Türschloss zu schaffen machte. Daraufhin flüchtete der überraschte Einbrecher fußläufig. Trotz sofort aufgenommener Verfolgung verlor der Portaner den Unbekannten aus den Augen. Allerdings konnte der Geschädigte den Einsatzkräften eine gute Täterbeschreibung abgeben. Diese sollte später zur Ergreifung des Flüchtenden führen.

Gegen 19:10 Uhr geriet der 35-Jährige in den Fokus einer Zeugin, da er sich im Bereich des Flugplatzes auffällig verhielt. Aufgrund der vorhandenen Beschreibung konnte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung den Mann dem Einbruch zuordnen. Der Einbrecher wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Minden zugeführt. Am Dienstag folgte die Vorführung am Amtsgericht Minden. Hier verkündete man einen Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

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