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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Getunter Pkw aus dem Verkehr gezogen

POL-MI: Getunter Pkw aus dem Verkehr gezogen
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Porta Westfalica (ots)

Weil Beamte der Polizei Minden-Lübbecke am Samstagabend gegen 19.30 Uhr auf der B 482 einen augenscheinlich deutlich tiefergelegten Pkw bemerkten, entschlossen sie sich, dessen Fahrer (23) einer Kontrolle zu unterziehen.

Da sich bei der Überprüfung an der Ecke "Im Kirchfeld / Kleiststraße" in Vennebeck der Anfangsverdacht bestätigte und weitere unzulässige Umbauten an dem Pkw festgestellt wurden, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. So dokumentierten die Beamten unter anderem Veränderungen am Fahrwerk, an der Blinkeranlage sowie an der Auspuffanlage.

Das Auto wurde schließlich auf einen Anhänger verladen und abtransportiert. In diesem Zusammenhang leiteten die Gesetzeshüter Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer sowie den Fahrzeughalter ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

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Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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