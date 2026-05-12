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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto hebt bei Verkehrsunfall ab

POL-MI: Auto hebt bei Verkehrsunfall ab
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Stemwede (ots)

(SN) Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall auf der Schepshaker Straße am Sonntagmorgen offenbar leichte Verletzungen erlitten. Dabei bot sich den Einsatzkräften bei Eintreffen vor Ort ein nicht alltäglicher Anblick.

Dazu hatte der Mann mit einem Smart den Erkenntnissen zufolge gegen 7.55 Uhr die Schepshaker Straße in südlicher Fahrtrichtung befahren und war dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kolliderte der Kleinwagen mit dem auf einem Grünstreifen stehenden Baum. Infolgedessen verlor der Wagen die Bodenhaftung und kam auf dem Heck stehend senkrecht an den Baum angelehnt zum Stillstand.

Der Autofahrer aus dem Kreis Herford wurde zur Behandlung seiner Verletzungen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Dort erfolgte auch die Entnahme einer Blutprobe, da sich den Beamten der Verdacht einer mutmaßlichen Alkoholisierung ergab. Zudem wurde dessen Führerschein sichergestellt, der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


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Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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