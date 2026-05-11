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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer gerät in Straßengraben

POL-MI: Autofahrer gerät in Straßengraben
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Porta Westfalica (ots)

(SN) Ein im Graben liegender Pkw führte am Freitagnachmittag zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst.

Zuvor hatte der Autofahrer aus Porta Westfalica den Erkenntnissen zufolge gegen 14 Uhr die Straße "Zur Porta" befahren und dabei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verloren. In der Folge geriet der Mini linksseitig von der Fahrbahn ab auf einen Grünstreifen. Sekunden später endete die Fahrt schließlich unsanft in einem Graben. Durch den Unfall zog sich der Mann leichte Verletzungen zu und wurde ins Klinikum Minden gebracht. Um die Bergung und den Abtransport des Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Mögliche Augenzeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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