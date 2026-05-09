Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Falschfahrer verursacht Unfall mit schwer verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

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Minden (ots)

(BT) Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagmittag auf der B65 in Minden-Meißen. Ausgelöst wurde der Auffahrunfall auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße offenbar von einem Falschfahrer, der die Richtungsfahrbahn Bückeburg verbotswidrig in Richtung Porta Westfalica-Barkhausen befuhr.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Falschfahrer gegen 12.15 Uhr mit einem roten Kleinwagen auf der B65 unterwegs. In Höhe der Auf- und Abfahrt zur B482 kamen dem bislang unbekannten Fahrer drei PKW entgegen, die den linken Fahrstreifen der B65 ordnungsgemäß in Richtung Bückeburg befuhren. Durch Gefahrenbremsungen fuhren die drei PKW aufeinander auf, ohne dass es zu einer Kollision mit dem Falschfahrer kam. Dieser fuhr an der Unfallstelle vorbei, wendete seinen Wagen und verließ die B65 über die Abfahrt zur B482 in Richtung Porta.

Bei dem Zusammenstoß der drei PKW erlitt eine 19-jährige Fahrerin eines Opel schwere Verletzungen. Die Mindenerin musste ins Johannes-Wesling-Klinikum eingeliefert werden. Die weiteren an der Kollision beteiligten Fahrer und Mitfahrer blieben unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team blieben die Fahrspuren der B65 in Richtung Bückeburg zeitweise voll gesperrt.

Die bereits nach den ersten eingehenden Notrufen eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Falschfahrer verlief negativ. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, die den roten Kleinwagen zur angegebenen Unfallzeit im Bereich der B65 oder der B482 gesehen haben, sich zu melden. Unter der Rufnummer (0571) 8866-0 nehmen die Beamten Hinweise zu dem Fahrzeug, den Fahrer und mögliche weitere Insassen entgegen.

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