Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer nach Unfall geflohen - Korrektur des Unfallortes

Porta Westfalica (ots)

Entgegen der ursprünglichen Ortsangabe konnten die Ermittler zwischenzeitlich den Unfallort präzisieren.

Der Junge querte die Lindenstraße in Höhe der Georg-Rost-Straße

Ursprungsnachricht:

(TB) Eine Unfallflucht vom vergangenen Montag in Porta Westfalica-Lerbeck beschäftigt derzeit die Ermittler des Verkehrskommissariats. Ersten Informationen nach soll ein Busfahrer das Unfallgeschehen auf dem Kirchweg beobachtet haben. Von dem Zeugen erhofft sich die Polizei wertvolle Hinweise.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge querte gegen 14:50 Uhr ein Junge den Kirchweg in Höhe der Straße "Unter der Kirche". Als er sich mittig der Straße befand, wurde er von einem Auto erfasst. Hierdurch stürzte der 11-Jährige auf die Straße. Der unbekannte Autolenker setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Fahrer eines vor Ort befindlichen Busses bot dem Unfallopfer noch seine Hilfe an, welche das Kind aber ablehnte. Erst später wurde die Polizei und der Rettungsdienst verständigt. Der Junge konnte nach ambulanter Behandlung bereits vor Ort wieder entlassen werden.

Die hiesigen Ermittler erhoffen sich von dem Busfahrer sowie weiteren möglichen Zeugen Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem flüchtigen Verursacher. Unter der Rufnummer (0571) 8866-0 nehmen die Beamten der Verkehrskommissariats Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell