Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Alte Hasen - Neue Regeln": Verkehrssicherheit im Fokus - Anmeldungen noch möglich

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Wie bereits im März mitgeteilt, bietet die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke von Mai bis September monatlich einen Termin für die Veranstaltungsreihe "Alte Hasen - Neue Regeln" mit dem Themenschwerpunkt "Sicherer Umgang mit dem Pedelec" an. Für die kommenden Veranstaltungen sind gegenwärtig noch Plätze frei, sodass Anmeldungen weiterhin angenommen werden.

Die knapp zweistündigen Seminare richten sich speziell an lebensältere Kraftfahrzeugfahrerinnen und Kraftfahrzeuge mit langjähriger Erfahrung. Auch Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ohne Führerschein sind herzlich willkommen. In den Seminaren geht es neben veränderten oder neuen Verkehrsregeln auch um den gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Im Detail finden die Termine jeweils um 15 Uhr am Mittwoch, 20. Mai, Dienstag, 16. Juni, Donnerstag, 16. Juli, Mittwoch, 19. August sowie am Dienstag, 15. September statt. Als Veranstaltungsort dient jeweils das Umweltzentrum Gut Nordholz, Nordholz 5, 32425 Minden.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bittet die Polizei um möglichst frühzeitige Voranmeldungen während der Bürodienstzeit unter der Telefonnummer (0571) 8866-5020 oder per Mail unter vupo.minden@polizei.nrw.de. Für die Anmeldung müssen Interessierte lediglich ihren Namen, die Telefonnummer sowie den gewünschten Termin angegeben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell