Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geldbörse aus Pkw entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) In Bad Oeynhausen wurde einer Frau in der Nacht zu Mittwoch das Portemonnaie aus dem Pkw entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen zu Folge hat die 30-Jährige gegen 19:00 Uhr ihren Renault an ihrer Wohnanschrift am Kriemhildeweg geparkt. Am nächsten Morgen bemerkte die Bad Oeynhauserin gegen viertel nach neun dann, dass Wertgegenstände aus ihrem Auto entwendet wurden.

Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet oder die Tat gesehen hat, wird gebeten sich telefonisch unter 0571 88660 bei den Ermittlern der Polizei Minden-Lübbecke zu melden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück zu lassen.

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