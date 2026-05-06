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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: SEK überwältigt Mann in Wohnung

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein Bewohner eines Hochhauses in der Georg-Rost-Straße beschäftigte am Mittwoch die Polizei und den Rettungsdienst. Alarmierte Einsatzkräfte der Spezialeinheiten konnten den Mann überwältigen und festnehmen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der 28-Jährige in eine Spezialabteilung des Krankenhauses Lübbecke eingewiesen.

Gegen 09.00 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, die sich auf dem Balkon des Hauses aufhielt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann in einer akuten psychischen Ausnahmesituation. Da der Polizeibekannte keine Verbindungsaufnahme seitens der Beamten zuließ, entschied die Einsatzleitung, Spezialeinheiten hinzuzuziehen. Eine Verhandlungsgruppe versuchte Kontakt zum Mann aufzunehmen. Auch hier zeigte er sich nicht zugänglich. Gegen 14:00 Uhr verschaffte sich ein Spezialeinsatzkommando Zugang in die Wohnung im dritten Obergeschoss und konnte den Verhaltensauffälligen überwältigen.

In der Folge wurde der Festgenommene noch vor Ort von einem Notarzt untersucht. Im Anschluss wurde er auf richterliche Anordnung ins Krankenhaus Lübbecke zwangs eingewiesen.

Bereits Anfang Dezember war der Mann Auslöser eines gleich gelagerten Einsatzes.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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