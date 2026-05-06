Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus

Porta Westfalica (ots)

Ein Einfamilienhaus in Möllbergen wurde am Dienstag Zielobjekt von unbekannten Einbrechern.

Nach bisherigen Erkenntnissen, suchten die Unbekannten das Privathaus in der Möllberger Heide zwischen 08:00 und 14:00 Uhr auf. Sie drangen mutmaßlich durch den Garten und anschließend durch die Terrassentür in den Wohnraum ein. Dazu wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Sämtliche Wohnräume wurden begangen und durchsucht. Schlussendlich konnten die Einbrechenden samt Beute unerkannt entkommen. Neben Schmuck, Handtaschen und elektronischen Geräten wurde auch Kosmetik entwendet.

Wer im genannten Zeitraum an der Tatörtlichkeit, oder in umliegenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571)8866-0 an die Ermittler in Minden.

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