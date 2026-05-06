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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radsätze auf Firmengelände entwendet

Lübbecke (ots)

(FW) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände eines Autohändlers in Alswede zugeschlagen.

Ersten Ermittlungen zu Folge gingen die Täter zwischen 22:30 Uhr und 07:45 Uhr einen Mercedes Benz an der Hedemer Straße an. Der GLS wurde vermutlich aufgebockt und anschließend wurden alle vier Felgen mit den dazugehörigen Reifen demontiert und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf einen höheren vierstelligen Wert geschätzt.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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